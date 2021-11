Nazi-knokploeg trekt van Rotterdam naar Brussel

Ook in Brussel is afgelopen zondag een demo tegen (amper bestaande) coronamaatregelen gierend uit de klauw gelopen. De harde kern van de circa 35.000 betogers zocht uitdrukkelijk de confrontatie met de politie. Heel voorspelbaar kréég men die confrontatie ook: 45 mensen zijn aangehouden, 4 mensen raakten dusdanig gewond dat ze in het ziekenhuis verpleegd moesten worden.

Net als in Rotterdam waren het in eerste instantie neonazi’s die de confrontatie zochten met de politie: overal waar gereld werd, was wel een Vlaamse Leeuwvlag in beeld. De organisatie van de betoging was van tevoren gewaarschuwd voor de komst van de neonazi’s, maar weigerde zich van hen te distantiëren. Een knokploeg kan nog weleens van pas komen, niet waar?

Veel bekende fascisten gaven acte de présence, waaronder uiteraard het gebruikelijke contingent VB-activisten. Dries van Langenhoven (VB, naziknokploeg Schild en Vrienden) had met een beroep op ‘onze voorouders’ zijn aanhang opgeroepen naar Brussel te komen, een oproep waar die aanhang massaal gehoor aan gaf.

Ook de usual Dutch suspects ontbraken niet. De Rotterdamse neonazi Ben van der Kooi – ook afgelopen vrijdag in zijn thuisstad al één van de brandstichters – was aanwezig. Als er wat te rellen valt is Ben altijd van de partij, al liep het dit keer een beetje anders dan hij verwacht/gehoopt had:

Op Telegram gaat het extreemdomrechtse plebs ondertussen vrolijk door met hetzen:

Uiteraard zijn deze SA-types te dom om een staatsgreep te plegen: ze zijn uitsluitend geschikt als kampbewakers (en ook dat alleen onder strikte begeleiding). Het zijn echter allesbehalve onschadelijke gekkies. Afgelopen zondag werd in de telegramgroep ‘Rellen Nederland’ een lijst met adressen van politici gedeeld. Voor het in brand steken van een woning heb je niet veel hersencellen nodig. Vraag maar eens aan Sikkom-journalist Willem Groeneveld, wier woning door twee ‘militante’ wappies in de hens werd gezet. Groeneveld en zijn vriendin wisten nét aan deze moordaanslag te voorkomen. De volgende slachtoffers zouden weleens heel wat minder gelukkig kunnen zijn.

