PVV-leider Rotterdam valt Wilders af

Onze favoriete PVV’er, het Rotterdamse gemeenteraadslid Maurice Meeuwissen, heeft nadrukkelijk afstand genomen van Grote Leider Geert Wilders. In een reactie op Wilders’ poging ‘Marokkanen’ de rellen op de Rotterdamse Coolsingel in de schoenen te schuiven, viel Meeuwissen Wilders openlijk af:

Exact een week geleden was ik op de #Coolsingel en zag ik de #2G demonstratie ontaarden in een vreselijk slagveld.



Met eigen ogen zag ik dat het tuig bestond uit alle lagen van de bevolking met alle mogelijke achtergronden. Triest dat mensen dit soort tuig ‘éénzijdig framen’.👇 https://t.co/PkbObNnqFN — Maurice Meeuwissen (@MeeuwissenNL) November 26, 2021

De rel op de Coolsingel was openlijk aangekondigd door naziwappies. Later sloten zich hooligans en relpubers Slachtoffers van de Globalisering uit West aan bij de naziwappies.

Wilders keek het een dag aan, wachtend op de reactie van de achterban. Toen die op de “knieschot” toer ging, was het pleit snel beslecht en besloot de PVV-leider ‘Marokkanen’ te framen als daders. Meeuwissen beschikt dus over voldoende fatsoen om daar niet in mee te gaan, waarvoor hulde.

Daarbij moet wél aangetekend worden dat het al geruime tijd niet botert tussen Meeuwissen en de landelijke partijtop. De Rotterdamse PVV’er maakte met iedereen ruzie en haalde de pers vooral met absurde voorstellen over het bouwen van een hek rond Rotterdam om de buutn’landers buiten de deur te houden. De partijtop had Meeuwissen al snel geschoten en trok haar handen af van de Rotterdamse afdeling: Meeuwissen moest zich maar zien te redden.

Meeuwissen’s eigen merkwaardige capriolen en het gebrek aan steun vanuit Den Haag hebben er inmiddels toe geleid dat de PVV niet eens in staat is een lijst samen te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Meeuwissen onderzoekt nu de mogelijkheden om op eigen houtje verder te gaan in Rotterdam.

