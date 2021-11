Nijmegen verbiedt demonstratie fascistische actiegroep Nederland in Verzet + Updates

Burgemeester Bruls van Nijmegen heeft een demonstratie van de fascistische actiegroep Nederland in Verzet verboden. Heel Nijmegen is zondag (van 10.00 tot 22.00 uur) tot veiligheidsrisicogebied verklaard. Iedereen in de stad mag preventief gefouilleerd worden en mensen die “er uitzien als relschoppers” mogen niet in groepjes van meer dan twee bij elkaar komen.

Nederland in Verzet heeft de demo inmiddels officieel afgeblazen, maar individuele leden hebben op Telegram aangekondigd tóçh naar Nijmegen af te reizen. Initiatiefnemer Michel Reijinga hoort daar zélf overigens niet bij. Reijinga laat zoals veel laptoprevolutionairen (hallo, Willem Schinkel!) bij voorkeur ánderen de kogels opvangen.

Mocht er aanleiding toe zijn, dan volgen er in de loop van de middag updates.

Update: de eerste sukkels zijn de stad uitgezet, waaronder natuurlijk de onvermijdelijke Tinus Koops. Tinus wiet is in beslag genomen door de politie, dus dat wordt weer janken.

Update 13.40: De politie heeft de grote markt ontruimd en diverse mensen opgepakt.

Uitgelichte afbeelding: Par MichaelBueker — Travail personnel, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9432612