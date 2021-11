Fascisten willen zaterdag rellen in Utrecht

De fascistische knokploeg Voorpost wil zaterdag in Utrecht rellen demonstreren voor het behoud van de rechtsstaat, een onderwerp dat nazi’s zoals bekend al heel lang na aan het hart ligt. Vooral de mensonterende mondkapjesplicht in scholen is Voorpost een doorn in het oog.

Burgemeester Bruls van Nijmegen heeft zondag laten zien hoe je naziwappies aanpakt: oppakken en meteen de stad uitzetten. Hulde! Hopelijk volgt burgemeester Dijksma dit goede voorbeeld. En trek je niks aan van de VVMU-fundamentalisten. Fascisme is geen mening, maar een misdaad.