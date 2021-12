EU wil rechtsbescherming voor vluchtelingen aan Wit-Russische grens afbreken

De Europese Commissie (EC) wil de rechten van vluchtelingen die bij de Wit-Russische grens de EU proberen binnen te komen inperken.

Polen, Litouwen en Letland zouden meer tijd moeten krijgen om vluchtelingen te registreren en asielaanvragen te beoordelen. Momenteel geldt voor de registratie van vluchtelingen een termijn van 10 dagen. De EC wil die termijn verlengen tot 4 weken. Ook wil de EC de drie bovengenoemde landen het recht geven om tijdens de beoordeling van de aanvraag asielzoekers 4 maanden vast te houden aan de grens met Wit-Rusland (zodat ze makkelijk weer over de grens gezet kunnen worden). Tot op heden worden vluchtelingen tijdens de beoordelingsprocedure gehuisvest in speciaal daartoe ingerichte centra in het binnenland. Het zal duidelijk zijn dat de vaak tóch al belabberde huisvesting van vluchtelingen er niet op vooruit zal gaan – wat waarschijnlijk ook precies de bedoeling is.

Om het allemaal nóg erger (en voor vluchtelingen moeilijker) te maken wil de EC dat vluchtelingen alleen nog asiel aan kunnen vragen als ze op speciaal daartoe aangewezen punten de grens oversteken. In de praktijk betekent dit dat vluchtelingen soms tientallen kilometers moeten lopen door ontoegankelijke bossen en moerassen.

De Wit-Russische dictator Loekasjenko, die zich heel goed realiseert dat het vluchtelingenvraagstuk de achilleshiel van de EU is, probeert al maanden vluchtelingen over de grenzen met EU-staten te jagen (letterlijk). Door de EU onder druk te zetten hoopt Loekasjenko een einde te kunnen maken aan de tegen zijn regime ingestelde sancties (“jullie versoepelen de sancties, ik stop met vluchtelingen over de grens jagen”).

Het voorstel moet nog goedgekeurd worden door de Europese Raad, die bestaat uit de regeringsleiders of gekozen staatshoofden van de 27 lidstaten van de Europese Unie. Daarvoor moet het voorstel nog naar het Europees Parlement voor advies. De Europese Raad kan dat advies overigens negeren.

Bron: Al Jazeera

