Koerdische demonstranten bestormen gebouw OPCW in Den Haag

Een groep Koerdische demonstranten heeft om 12 uur het terrein van de Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens) in Den Haag bestormd. De actievoerders beschuldigen het Turkse leger ervan in de strijd tegen de PKK chemische wapens in te zetten.

Rond 13.30 naderde een nieuwe groep demonstranten het terrein. Deze groep werd tegengehouden door de politie en de inmiddels eveneens aanwezige Marechaussee.

De politie heeft aangekondigd de bezetters te zullen arresteren. Bij een aantal van hen is dat inmiddels inderdaad gebeurt.

De actievoerders beweren dat het Turkse leger chemische wapens gebruikt tegen de PKK en de Koerdische burgerbevolking.

Het Syrische filiaal van de PKK, de YPG, beschuldigde het Turkse leger er in 2018 al van chemische wapens te hebben gebruikt in Afrin (Noord-Syrië). Turkije ontkende dat uiteraard in alle toonaarden en hard bewijs is nooit geleverd.

Begin november claimde de PKK dat het Turkse leger ook in de Koerdische regio in Irak gifgas zou hebben gebruikt. Tot een serieus onderzoek is het tot nu toe niet gekomen. Dat is mede te wijten aan de status van de PKK: zowel de EU als de VS beschouwen de PKK als een terroristische organisatie. Ietwat merkwaardig, want de Syrische zusterorganisatie YPG wordt door EU en VS gezien als bondgenoot.

