Richard Spencer en andere nazi-kopstukken veroordeeld tot betaling 25 miljoen dollar schadevergoeding wegens aandeel rellen in Charlottesville

De Amerikaanse neo-nazi leider Richard Spencer is veroordeeld wegens zijn aandeel in een aanslag op antifascistische betogers in Charlottesville. Spencer en een aantal andere nazikopstukken moeten een schadevergoeding van ruim $25 miljoen dollar ophoesten.

Tijdens de ‘Unite the Right’ – betoging van 2017 in Charlottesville, Virginia reed een fascist met een auto in op de tegenbetogers. Daarbij kwam de 29-jarige Heather Heyer om het leven. Diverse betogers raakten gewond. De dader, James Fields, is veroordeeld tot 2 keer levenslang, wat in de praktijk betekent dat hij nooit meer vrij komt.

Spencer -de man die het begrip Alt-Right gelanceerd heeft – dacht na de verkiezing van Trump een glorieuze toekomst tegemoet te gaan, maar mede dankzij de gebeurtenissen in Charlottesville viel dat nogal tegen. Hij kon zijn gezicht nergens meer vertonen en zag zich uiteindelijk genoodzaakt bijeenkomsten te beleggen in schuurtjes op het platteland. Inmiddels zit Spencer financieel aan de grond. Hoe hij de schadevergoeding op moet hoesten is ook hemzelf waarschijnlijk een raadsel. Spencer heeft dan ook aangekondigd in beroep te zullen gaan.

De jury in Virginia was van mening dat de organisatoren van de ‘Unite the Right’- betoging zich voorafgaand aan het gebeuren schuldig hadden gemaakt aan een samenzwering om in groepsverband geweld te plegen. Jason Kessler en Christopher Cantwell, twee andere Alt-Right kopstukken, werden door de jury schuldig bevonden aan hetzelfde vergrijp. Ook zij moeten een hoge schadevergoeding betalen.

Uitgelichte afbeelding: Christopher Cantwell in Charlottesville, na zijn kennismaking met traangas – By Shawn Breen, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=92038327