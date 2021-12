Baudet voor de rechter voor vergelijking coronamaatregelen met de Holocaust

Het CIDI heeft samen met het Centraal Joods Overleg (CJO) en een viertal Joodse oorlogsoverlevenden een kort geding aangespannen tegen Thierry Baudet. Het kort geding dient op 15 december om 13.30 uur voor de rechtbank in Amsterdam.

In een aantal recente tweets vergeleek Baudet de coronamaatregelen met de Holocaust. Het CIDI wil dat de rechter deze uitlatingen onrechtmatig verklaart.

Aan de rechter wordt gevraagd een aantal uitingen van Baudet op sociale media, waarin hij de corona maatregelen vergelijkt met de Holocaust, onrechtmatig te verklaren. Die uitingen zijn ernstig beledigend en onnodig grievend voor de vermoorde slachtoffers van de Holocaust, overlevenden en nabestaanden. De eisers verlangen de verwijdering van die uitingen en een verbod voor Baudet op het gebruik van beeldmateriaal van de Holocaust in het kader van het debat over de Corona maatregelen. Dit alles met een dwangsom van €25.000 per dag, als hij in gebreke blijft.



De bewuste uitingen zijn gedaan op sociale media d.d. 14, 16 en 29 november. Het gaat daarbij om zijn bewering “De ongevaccineerden zijn de nieuwe Joden, de wegkijkende uitsluiters zijn de nieuwe nazi’s en NSB’ers”. Vervolgens om een combinatie van twee foto’s: een van een kind dat niet naar het sinterklaasfeest zou mogen en ernaast een foto uit het Getto van Lodz (Polen) van een jongen met een Jodenster voor zijn deportatie. En tot slot om een foto van het concentratiekamp Buchenwald, waarin hij stelt: “Hoe is het MOGELIJK om nu nog altijd niet te zien hoe de geschiedenis zich herhaalt.”



Baudet stelt met deze uitingen de verschrikkingen van de Holocaust op een gelijk niveau als de maatregelen tegen corona. Hiermee bagatelliseert hij de Holocaust. Het maken van deze vergelijkingen gaat historisch en inhoudelijk volledig mank en is bijzonder kwetsend voor de nog levende slachtoffers van de Holocaust en de nabestaanden. Baudet gaat op grove wijze voorbij aan de emoties die bij slachtoffers en nabestaanden worden opgeroepen en het feit dat de Holocaust bij hen nog steeds een bepalende rol in hun leven speelt. Het platform van Joodse organisaties, Centraal Joods Overleg, CIDI en vier Joodse overlevenden uit die vreselijke tijd, zien na herhaalde waarschuwingen, geen andere weg dan bij de rechter een verbod te vragen.

Treurig dat het van het CIDI moet komen, maar je hebt je bondgenoten niet altijd voor het uitkiezen. Churchill, Stalin en Roosevelt konden toen dat nodig was ook samen door één deur, dus wie zijn wij om ons te beklagen. Het CIDI doet in elk geval wat, iets dat we van linkse politici – m.u.v. Sylvana Simons – niet kunnen zeggen.

