Antivaxxers plegen aanslag op woning Belgische Europarlementariër

Antivaxxers hebben geprobeerd brand te stichten in de woning van de Belgische Europarlementariër Pascal Arimont.

De politie heeft inmiddels bevestigd dat onbekenden afgelopen weekend een Molotov-cocktail naar de woning van Arimont hebben gegooid. De mollie belandde op een meter afstand van het slaapkamerraam van diens kinderen. De poging tot brandstichting mislukte, maar Arimont is – begrijpelijk- behoorlijk geschokt door het gebeuren.

Arimont staat bekend als een pleitbezorger van vaccinaties. Hij is in het verleden herhaaldelijk bedreigd. Ook werd zijn woning beklad met leuzen waarin hij ervan werd beticht een “verrader” te zijn.

Arimont is lid van de Christlich-Soziale Partei, een christen-democratische partij die actief is in de Duitstalige Gemeenschap. Hij bezet de enige zetel in het parlement die voor de Duitstalige Gemeenschap in België is gereserveerd.

Bron: euobserver

Uitgelichte afbeelding: By Eupen1947 – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31469154