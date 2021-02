Herdenking tachtigste verjaardag Februaristaking in coronatijd

Op donderdag 25 februari 2021 wordt de Februaristaking van 1941 herdacht. Het is dit jaar 80 jaar geleden, een lustrumjaar. Normaliter roepen wij u op naar de herdenking te komen en mee te doen aan het defilé langs de Dokwerker. Dat kan dit jaar niet. We zullen dit lustrumjaar de Februaristaking van 1941 op een andere manier moeten herdenken. Aangepast aan de Coronamaatregelen vindt de herdenking plaats met een beperkt gezelschap, zonder publiek en zonder defilé. U kunt de herdenking volgen op televisie. De NOS zal de herdenking om 16.30 uur uitzenden.

Bloemen kunt u laten bezorgen op 25 februari tussen 10.00 uur en 14.00 uur op de hoek van Muiderstraat en Nieuwe Herengracht, ter hoogte van Nieuwe Herengracht 65, 1011 RR Amsterdam. De leverancier kan zich melden bij de medewerker die daar klaar staat bij het hek.

Naast de jaarlijkse herdenking besteden verschillende instanties dit lustrumjaar aandacht aan de Februaristaking van 1941. Het Verzetsmuseum en het Stadsarchief Amsterdam openen tentoonstellingen, op verschillende scholen in Amsterdam is de Februaristaking van 1941 als thema gekozen bij het project van de School der Poëzie en Stichting de Rode Loper en leerlingen van de Theaterschool maken een voorstelling in samenwerking met Theater na de Dam.