Schipholfiasco

De economie stort in en dan worden bedrijven gered. Door wie worden ze gered? Door de staat. De staat, waar bedrijven altijd tegen waren…waar ze altijd…boven staan?

Ik ben ondernemer, ik doe alles zelf, ik heb de staat niet nodig, ik ben libertariër, ik lees Ayn Rand. Mijn geld heb ik zelf verdiend, de staat zat mij slechts in de weg. De staat, dat zijn socialisten die een genie als ik slechts verdrukken. Ik ben Atlas die de hele wereld draagt, met al mijn initiatieven etc. Zonder genieën als ik (lees managementsociopaten) zou de wereld niets zijn.

De boel stort weer eens in, waarop je smekend op je knieën terugkomt bij de staat. Mama staat, please, geef me nog een kans. Als een soort puber die beweert zelfstandig te zijn, maar als hij/zij in de problemen komt moeten papa en mama toch weer bijspringen. Mama staat, mijn bedrijf is nu naar de tering gegaan, ik kon het toch niet zelf, mama staat, blaas de boel nieuw leven in! En wat doet mama staat? Ja hoor, hier, heb je even drie miljard gemeenschapsgeld. Dat zal de bevolking vast goed vinden…

Ik ben ondernemer, ik ontvang drie miljard van de staat…(kuch).

Een ‘ondernemer’, sukkel, is libertariër als het goed gaat met zijn ‘bedrijf’ en socialist als het slecht gaat. Als het slecht gaat, moeten WIJ de scherven opvegen, via ons belastinggeld. Dit doen we vervolgens ook echt. Niemand weet waarom.

De Schiphol ‘ondernemer’ minacht arbeiders en middenstand, maar de arbeiders en middenstand mogen hem wel weer in het zadel hijsen als hij weer eens op de grond is gevallen. Zij minachten ons, zij buiten ons uit, maar als hun domme systeem weer eens in elkaar stort dan zijn WIJ het die het, tegen onze zin in, nieuw leven inblazen. Zonder dat Schiphol enige concessies doet. Gaat die drie miljard naar de mensen die daar werken? Gaat het naar het vergroenen van het bedrijf (voor zover dat mogelijk is). Nee, ONS geld gaat weer allemaal naar een of andere ‘ondernemer’/bloedzuiger. Die koopt er een buitenhuis van. Want, dat wil ik…(kuch).

Het is als met de vastgoedindustrie. Corona maakt dat iedereen in de problemen komt. Mensen kunnen de huur niet meer betalen aan ‘ondernemers’ (huisjeszuigers). Als de staat niet inspringt ontwricht het hele land en ontstaan er rellen, opstootjes etc. Dus, mama staat pompt er geld in. De huurders krijgen geld, om de verhuurder, de ‘ondernemer’, te betalen. Al dat geld van de staat sijpelt zo naar de huisjesmelkers. ONS gemeenschapsgeld gaat direct naar huisjesmelkers! Dit om te zorgen dat het achterhaalde kapitalistische systeem overeind blijft. Wij betalen dus, tegen onze wil in, om het kapitalisme levensvatbaar te houden.

Dit alles maakt dat ik kapitalisme niet serieus kan nemen. Het is op geen enkele manier consistent. Je bent geen ondernemer, je wordt steeds door de staat gered. Je bent niet libertair, je bent niet autonoom. Je leeft bij gratie van de staat. Je bent geen ondernemer, je bent een staatsinstituut, dat zogenaamd geen staatsinstituut is. Je bedrijf is gewoon de staat, is je bedrijf. Crony capitalism noemen libertariërs het, dit is allemaal gecorrumpeerd kapitalisme. Is dit crony capitalism? Nee, dit is gewoon hoe kapitalisme altijd al was. Het stapelt geld op in grote hopen en met dat geld koopt het de staat om (Ik kan dus ook het anarcho-kapitalisme niet als een oplossing zien).

De bankencrisis, die maakte mij anarchist in the first place. Dat maakte dat ik niet meer in kapitalisme geloofde. En dit soort grapjes blijven zich herhalen. Oppasjuf Staat en de multinationals, hand in hand, tegen ons belang in. Want ‘we’ zijn trots op Schiphol en ‘we’ willen dit. Jij wilt dit allemaal. Waarom? Rutte zegt het en als Rutte iets zegt is het waar. Net als toen Stalin dingen zei, toen was het ook altijd waar.

(foto: By Donald Trung Quoc Don (Chữ Hán: 徵國單) – Wikimedia Commons.(Want to use this image?) – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76510971)