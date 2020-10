Alles over schulden en ontwikkeling in nieuwe serie webinars Crash Course Economics

Donderdag 8 oktober start een nieuwe zes-delige serie interactieve webinars over de dreigende nieuwe schuldencrisis van landen in het Mondiale Zuiden. De schuldenlast bereikte in sommige landen al vóór de Covid-19-crisis een alarmerend niveau. En nu er wereldwijd sprake is van een recessie, worden deze landen buitenproportioneel hard geraakt door het wegvallen van financiële stromen.

Deze eerste sessie van Crash Course Economics, wordt deskundig ingeleid door Andrew Fischer. Hij schreef recent het boek ‘Poverty as Ideology’ en is docent aan het International Institute of Social Studies (ISS) in Den Haag. Hij heeft het onder meer over het systemische karakter van armoede en schuld in mondiaal perspectief.

Debt, Dependence and Development in Historical Perspective (Schuld, Afhankelijkheid en Ontwikkeling in Historisch Perspectief) Hier kun je aanmelden om ‘live’ aan het webinar deel te nemen:

Op donderdag 22 oktober is deel 2, met Ingrid Harvold Kvangraven (York University). Zij gaat het hebben over Dependency Theory.

De overige data zijn: 5 november, 19 november, 3 december en 17 december.

Crash Course Economics beoogt toegankelijke webinars te produceren, waarin experts in lekentaal uitleggen hoe de huidige crisis eruit zien en hoe we daar uit kunnen komen. De voertaal is Engels.

De eerste serie, eerder dit jaar belegd, is een spoedcursus over monetair beleid, centrale banken en ideologie. De vier afleveringen zijn terug te zien op de website, en via YouTube.

Inschrijven voor de nieuwsbrief kan via een mailtje aan info@@crashcourseeconomics.org.

