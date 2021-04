Geen groen herstel: Energieagentschap verwacht recordstijging koolstofdioxide-uitstoot

Het Internationaal Energie-agentschap (IEA) verwacht dat het herstel na de pandemie dit jaar gepaard zal gaan met de op een na snelste stijging van de CO 2 -uitstoot ooit in de geschiedenis. Daarmee lijkt de droom van een groen herstel na de pandemie uiteen te spatten.

De uitstoot van CO 2 afkomstig uit energieproductie zal in 2021 met 1,5 miljard ton stijgen, denkt het IEA. Dat is de op een na grootste stijging die de geschiedenis ooit gekend heeft, na het herstel van de financiële crisis in 2010. Het agentschap baseert zich in zijn Global Energy Review op de meest recente gegevens van regeringen over de hele wereld en analyseert economische groeitrends en nieuwe energieprojecten.

Allesbehalve duurzaam herstel

“Dit is een ernstige waarschuwing dat het economische herstel van de Covid-crisis momenteel allesbehalve duurzaam is voor ons klimaat”, waarschuwt IEA-directeur Fatih Birol. “Tenzij regeringen over de hele wereld snel gaan handelen om hun uitstoot aan banden te leggen, zullen we volgend jaar waarschijnlijk met een nog slechtere situatie worden geconfronteerd.”

Volgens Birol is de klimaattop die de Amerikaanse president Joe Biden deze week organiseert een cruciaal moment om duidelijke en snelle actie af te spreken.

Steenkool

De wereldwijde vraag naar energie zal dit jaar met 4,6 procent toenemen, denkt de IEA, vooral in de groeilanden. Daarmee wordt de vraag groter dan vóór de pandemie. Hierdoor stijgt de vraag naar alle fossiele brandstoffen. Voor zowel steenkool als gas kan de vraag groter worden dan in 2019. Azië, met China op kop, is goed voor meer dan 80 procent van de groeiende vraag naar steenkool. Ook in de VS en de EU groeit de vraag weer, maar daar blijft die wel onder het niveau van voor de pandemie.

De vraag naar olie zal zich ook herstellen, maar minder sterk, denkt de IEA. Dat komt mede doordat de luchtvaartsector onder druk blijft staan. Een lichtpuntje voor het klimaat: de IEA verwacht dat de stroomproductie uit hernieuwbare bronnen dit jaar met meer dan 8 procent zal toenemen. Groene energie is daarmee goed voor meer dan de helft van de groei dit jaar. Wind- en zonne-energie leveren de belangrijkste bijdrage en kunnen hun grootste groei ooit optekenen.