Crash Course Economics Webinar #2 Intellectuele Eigendom & Monopoliekapitalisme, met Cecilia Rikap

In deze tweede Crash Course aflevering van de serie over Big Tech, Techno-feodalisme en Democratie, zoomen we in op intellectueel eigendom. We hebben politiek econome Cecilia Rikap uitgenodigd om uit te leggen waar intellectueel eigendom vandaan komt, wat de rol ervan is in het fabriceren van monopoliemacht, en waarom het belangrijk is om de opkomst van Big tech en Big Pharma te begrijpen.

We zullen Rikap verder vragen:

Is ‘intellectueel monopoliekapitalisme’ een nieuw accumulatieregime?

En hoe verandert het de regels van het spel?

Hoe past intellectueel monopoliekapitalisme in de groeiende geo-politieke strijd tussen de VS en China?

De spreektaal zal Engels zijn. Meld je hier voor het webinar aan

Zie hier meer over de serie.

Over de spreekster

Cecilia Rikap is politiek econoom, onderzoeker CONICET, Univ de Paris & COSTECH Univ Tech Compiègne. Ze bestudeert de toenemende concentratie van immateriële activa, met de nadruk op machtsverhoudingen en de verdeling van economische winsten uit data en innovatie, de daaruit voortvloeiende geopolitieke spanningen, en de effecten op kennis commons & ontwikkeling. Rikap is net klaar met haar nieuwe boek Capitalism, Power and Innovation: Intellectual monopoly capitalism uncovered.