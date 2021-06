Big Tech & het mondiale zuiden met Nandini Chami

In deze vierde aflevering van Crash Course in de serie over Big Tech, Techno-feodalisme en Democratie, bekijken we hoe we weerstand kunnen bieden aan de enorme en allesomvattende invloed die Big Tech en platformeconomieën op ons leven hebben.

Hoe kunnen we weer controle krijgen over onze individuele en collectieve gegevens (data) nu ze steeds meer worden verhandeld en verkocht? Nandini Chami, adjunct-directeur van IT4Change, beantwoordt deze en andere vragen en legt een verband tussen de opkomst van Big Tech en groeiende ongelijkheid en ontwikkeling in het Zuiden.

We zullen Chami verder vragen:

– Hoe verdiept Big Tech de geografie van ongelijkheid?

– Wat zijn de tekortkomingen in het bestuur op mondiaal niveau die het datakolonialisme verergeren?

– Wat zijn de nieuwe beleidspaden die we nodig hebben om onze data terug te vorderen van de inperkingen door Big Tech

Meer informatie op de website.

Nandini Chami is adjunct-directeur bij IT for Change. Zij houdt zich bezig met beleidsonderzoek en pleitbezorging op het snijvlak van digitaal beleid, rechtvaardige ontwikkeling en gendergelijkheid. Haar onderzoeksinteresses zijn datarechtvaardigheid, inclusieve platformeconomieën, en gender en digitale handel. Ze is mede-leider van het Digital Justice-project, een samenwerking tussen IT for Change en Development Alternatives met het Women for a New Era-netwerk (www.dawnnet.org) over gendergelijkheid in de digitale economie en ze is mede-onderzoeker van Policy frameworks for the platform economy, een door IDRC gesteund meerlandenonderzoek naar bestuursmodellen voor platforms in het Zuiden.