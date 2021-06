17 juni 16:00 webinar met Francesca Bria over Big Tech versus de burgers

In de serie webinars over de macht van Big Tech van Crash Course Economics: Innovatie-econoom en digitaal beleidsexpert Francesca Bria schuift aan om te praten over haar ervaringen met het tegengaan van de macht van Big Tech en het gebruik van technologie voor democratische besluitvorming.

In de serie webinars over de macht van Big Tech van Crash Course Economics: Innovatie-econoom en digitaal beleidsexpert Francesca Bria schuift aan om te praten over haar ervaringen met het tegengaan van de macht van Big Tech en het gebruik van technologie voor democratische besluitvorming. Bria is de voormalige CTO (Chief Technology Officer) van de stad Barcelona en heeft leiding gegeven aan Europese onderzoeks- en innovatieprojecten op het gebied van digitale soevereiniteit, digitale democratie en cryptoplatformen.

In 2015 waren de lokale verkiezingen in Spanje spectaculair en radicale democratische lokale fora wonnen op veel plaatsen en in enkele van de grootste steden (Barcelona, Madrid, en anderen). Het meest prominent was de overwinning in Barcelona onder de paraplu van Barcelona en Comú, en met de stadsactiviste Ada Colau als burgemeester werd Francesca Bria de Chief Technology and Digital Innovation Officer van Barcelona en heeft ze programma’s ontwikkeld om de macht van de techgiganten in te dammen en technologie te gebruiken voor democratische besluitvorming. Een van de internationale organisaties die Francesca hielp ontwikkelen was het Decode Project met als doel tools te verschaffen waarmee individuen zelf kunnen bepalen of ze hun persoonlijke informatie privé houden of delen voor het algemeen belang.

Francesca Bria is voorzitter van het Italiaanse nationale innovatiefonds. Zij is een Italiaanse informatietechnologe die aan verschillende universiteiten doceert en adviseur is voor de Verenigde Naties en de Europese Commissie.

