Never let a good crisis go to waste, dacht beroepsonbenul Sywert van Lienden. Waar heb je een crisis voor? Nou, om mensen zó bang te maken dat ze impopulaire maatregelen accepteren. Works every time, so why not now?

Sywert schrijft mee aan het partijprogramma van het CDA, dus ik zou me maar geen illusies maken over de koers die de christen-democraten gaan varen na de coronacrisis.