Vrijdag 25 juni: Vervolgactie bij hoofdkantoor Ahold voor Lutkemeerpolder

Eind mei hebben we gevraagd om een gesprek met de directie met AH en om een reactie op het voornemen om in de Lutkemeerpolder te gaan bouwen. Albert Heijn, trek je terug is ons devies. Naar aanleiding van hun reactie zien wij ons genoodzaakt door te gaan met acties. De eerstvolgende actie is bij het hoofdkantoor in Zaandam op vrijdag 25 juni om 13.00. (Provincialeweg 11).

Een leuke fietstocht, of gezamenlijk vanaf station Zaandam, verzamelen om 12.45. We zullen de directie uitnodigen om de polder met eigen ogen te zien en laten tijdens het protest vogelgeluiden horen, van vogels die dreigen te verdwijnen.

AH legt de verantwoordelijkheid bij de gemeente als ontwikkelaar, maar zonder koper, geen verkoper. Het is een zelftstandige keuze van AH om in de Lutkemeerpolder te bouwen. Heel recent opende AH nog een enorm distributiecentrum in Westpoort aan de Beiraweg 3, slechts 7 km verderop.

En dat ze zeggen in de verkennende fase zitten is ook bijzonder. Uit de documentatie blijkt dat ze al sinds begin 2019 in gesprek zijn met de gemeente.

We hebben Ahold Delhaize een open brief gestuurd (zie hieronder) en zullen volgende week vrijdag opnieuw inzetten op een gesprek.

Meer nieuws en achtergronden: behoud lutkemeer

Open brief aan AHOLD

Beste directie van AHold, geachte Saskia Aalbers en Anoesjka Aspeslagh

Hartelijk dank voor uw korte reactie die we op vrijdag 11 juni van u ontvingen. Hoewel uw brief maar 23 regels telde, was die erg veelzeggend: u wijst alle verantwoordelijkheid (voor een eventuele keuze om de Lutkemeerpolder te slopen) van de hand en vindt dat we bij de gemeente moeten zijn met onze bezwaren. Want die zou immers door wijziging van het bestemmingsplan ‘besloten’ hebben dat de polder een industrieterrein moest worden.

Dat klopt niet om meerdere redenen, die we willen toelichten in deze open brief. Maar vooral willen we met u in gesprek. Bij een verkenning hoort immer het hele plaatje en wij zijn al heel wat jaren met deze polder verbonden.

Waarom uw verhaal niet klopt

De gemeente heeft een ‘koper’ nodig, anders kunnen ze niet beginnen met bouwen, zo simpel is het. Op het bedrijventerrein ernaast (dat ooit ook deel van de polder was) staan nog veel kavels leeg. Toen daar kritiek op kwam, hebben de autoriteiten beloofd pas een nieuw deel van de polder te vernielen, als die kavels verkocht zouden zijn. Dat is tot nu toe niet gelukt.

Om toch een nieuw bedijventerrein te kunnen aanleggen hebben ze dus een koper nodig die meer ruimte nodig heeft dan op dat terrein nu beschikbaar is. En die koper dat bent u, potentieel dan, want u bent, zoals u zelf aangeeft, slechts in de verkennende fase.

De wethouder schermt volgens u met het bestaan van nog andere geïnteresseerden, maar haar kennende gaan wij ervan uit dat dat niet het geval zal zijn. Al sinds het voorjaar van 2019 worden er met u gesprekken gevoerd en alle stukken die wij hebben gezien wijzen er op dat er, naast u, geen andere kandidaten waren of zijn. Het gaat waarschijnlijk om de kavels van voormalige investeringsmaatschappij Seku.(*) Die overeenkomst ligt er al sinds 2009 en natuurlijk kunnen zij niet wachten om die te gelde te maken.

U beroept u ook op het feit dat het bestemmingsplan is gewijzigd. Begin jaren negentig! De tijden zijn veranderd: u bent geen kleine kruidenier meer, maar een beursgenoteerd bedrijf met een grote duurzaamheidsambitie. De Lutkemeer is geen overgebleven groenstrook aan de rand van de stad, maar een noodzakelijk groene schakel, met biologische landbouw en lokale voedselvoorziening voor de stad. Er was toen nog geen klimaatramp. Inmiddels wel, inmiddels weten we dat het vijf over twaalf is en we geen kans meer onbenut mogen laten om het tij nog wat te keren.

Groene gebieden als de Lutkemeerpolder zijn van onschatbare waarde, zeker als ze ook nog plaats bieden aan biologische akkerbouw, aan de rand van de stad notabene. Het is het laatste stukje kleigrond binnen de Amsterdamse gemeentegrenzen waar dat nog kan.

De overheid die hiervoor (mede)verantwoordelijk is, met vreemd genoeg vanaf het begin GroenLinks aan het hoofd, draait zich in de meest onmogelijke bochten om het bedrijventerrein als ‘groen en duurzaam’ te verkopen. Maar daar trapt inmiddels niemand meer in. Het is Greenwashing in opperste vorm.

Laat u echter niets wijsmaken, dat doen wij ook niet. Als je een distributiecentrum bouwt op een plek waar al meer dan honderd jaar akkerbouw werd gepleegd, dan is die weg. En ook de hazen, de blauwborstjes, de roerdomp en de tapuiten en al die andere zeldzame en ‘gewone’ natuur die er nu huist.

Het is belangrijk te weten is dat wij al lang strijd voeren, samen met letterlijk duizenden buurtbewoners en sympathisanten, voor behoud van de polder. En dat we dat zullen blijven doen, ook nadat er allerlei formele besluiten en overeenkomsten zijn genomen en afgesloten. Wij kunnen het ons niet permitteren om de wereld verder te laten slopen voor wat centen. We moeten leven, eten, onder de appelbomen zitten, over een groen landschap uitkijken, en onze kinderen leren wat het verschil is tussen een buizerd en een torenvalk. Dat kan allemaal niet op een industrieterrein. We hebben dus een lange adem en zullen niet aarzelen om alle pijlen te benutten die we in ons arsenaal hebben om u van gedachte te laten veranderen.

Wat we u ook willen komen vertellen, is hoeveel andere ruimte daar in de buurt is voor distributiecentra. Mocht u dus perse nog zo’n distributiecentrum nodig hebben, dan staan er tientallen hectares bouwrijpe kavels leeg op een steenworp afstand van de polder.

Er zijn dus eenvoudige oplossingen mogelijk, die ons beide een hoop ellende en werk kunnen besparen. Een gesprek is toch niet teveel gevraagd, als u overweegt een rol te gaan spelen in een kwestie die zoveel mensen al jaren bezig houdt?

Maar vooral: komt dat zien! Dat de Lutkemeerpolder een uniek gebied is, zult u met eigen ogen moeten zien. We nodigen u uit voor een rondleiding en een biologische maaltijd met ingrediënten – nu nog – van de kleigrond uit de Lutkemeerpolder.

Wij kunnen u met een reisbus af komen halen en twee uur later weer terugbezorgen, als u aangeeft welke datum u zou schikken.

Aanstaande vrijdag 25 juni om 13 uur zullen we weer bij u voor de deur staan.We hopen dat u dan wel tijd heeft voor een inhoudelijk gesprek.

Met vriendelijke groe(n)ten, knarsende tanden en gebalde vuisten,

Behoud Lutkemeer

Resumerend:

*) We staan 25 juni weer bij u op de stoep

*) We nodigen u uit voor een rondleiding met lunch in de Lutkemeerpolder

*) Als u besluit om een perceel in de Lutkemeer te kopen voor een distributiecentrum, bent u medeplichtig aan de sloop van de polder

*) Zonder u als koper kunnen ze niet beginnen met bouwen

*) Er zijn genoeg andere plekken in de buurt om een distributiecentrum te bouwen

*) We geven nooit op

(*) althans de bijbehorende ontwikkelingsovereenkomst, die wegens de schijn van corruptie zijn overgegaan in handen van Thunessen, met dezelfde eigenaren. Toen zij het deel van de polder dat ze met voorkennis hadden verkregen (zie: dossier Hooijmaijers, de VVD-gedeputeerde die er twee jaar voor de gevangenis in draaide) met een hoop winst aan de gemeente verkochten, kregen ze in ruil ook nog het recht op ontwikkeling van dat deel van de polder.