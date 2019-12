Rechter: boeren mogen distributiecentra niet blokkeren

De extreemrechtse actiegroep Farmers Defence Force mag morgen de distributiecentra van supermarkten niet blokkeren. Doet de groep dat tóch, dan moet ze per geblokkeerde locatie 100.000 euro boete betalen. Dat heeft de rechtbank in Lelystad bepaald in een kort geding dat supermarktenorganisatie CBL had aangespannen tegen FDF.

Volgens de rechtbank is het middel van een blokkade buitenproportioneel. Zo zouden niet alleen consumenten en supermarkten, maar ook ziekenhuizen en verpleeginstellingen hard geraakt worden door een blokkade.

Volledig verbieden wil de rechtbank de acties niet. In Nederland bestaat demonstratierecht en enige hinder is bij demonstraties nu een keer niet te vermijden (wat me een terechte overweging lijkt).

FDF zegt in beroep te gaan tegen het vonnis. Dat moet dan snel, via een spoedappèl. Opmerkelijk, want gisteren beweerde de advocaat van FDF nog dat er geen sprake zou zijn van blokkades. Waarom je in beroep zou moeten gaan tegen een verbod op datgene wat je tóch al niet van plan was te doen, is onduidelijk.