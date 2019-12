Aanslag op Turks gezin in Deventer

In Deventer is afgelopen weekend tot twee keer toe een vuurwerkaanslag gepleegd op een Turks gezin. Door de schade is het huis onbewoonbaar. Het gezin is tijdelijk ergens anders ondergebracht.

n de nacht van zondag op maandag werd de brievenbus van het huis aan de Hungerstraat in de wijk Keizerslanden opgeblazen. Daardoor sneuvelden meerdere ramen aan de achterkant en brokkelde een deel van de gevel af. De klep van de postgleuf vloog zo ver weg, dat deze op het dak van de overbuurman terechtkwam. Het was het tweede incident binnen drie dagen. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd illegaal vuurwerk naar binnen gegooid.

Buurtbewoners zeggen geen idee te hebben waarom het Turkse gezin als doelwit gekozen werd, maar ons lijkt het motief nogal voor de hand te liggen. De familie zegt te vermoeden wie de dader is, maar wil zich daar tijdens het onderzoek niet over uitlaten.

Bron: de Stentor