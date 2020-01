Nazi’s uit anti-oorlogsdemo gejaagd

Een groepje nazi’s probeerde zich in Pittsburgh aan te sluiten bij een anti-oorlogsdemo. Dat leverde de volgende hartverwarmende scene op:

A bunch of Nazis just tried to invade anti-war rally and got a classic yinzer anti-fa boot.



De in het blauw geklede nazi is Greg Conte, een (voormalige?) medewerker van Richard Spencer.

In blue is Greg Conte, who worked closely with Richard Spencer up until 2018. Here he is in East Michigan being held with by a member of the Traditionalist Worker Party, a neo-Nazi group, surrounded by counter-protesters. pic.twitter.com/8teikPpNfy

— It’s Going Down (@IGD_News) January 5, 2020