Manifestatie GEEN OORLOG MET IRAN zaterdag 11 januari Spui, Amsterdam

De afgelopen tijd zijn de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran enorm opgelopen. Met de aanval op de Iraanse generaal Soleimani kiest de Amerikaanse president voor een verdere escalatie die verschrikkelijke gevolgen kan hebben voor het Midden-Oosten en de rest van de wereld. Sinds het opzeggen van de nucleaire deal met Iran is Trump op oorlogspad met Iran en stijgen de spanningen. Wij slaan de handen ineen en komen op zaterdag 11 januari in Amsterdam samen in actie voor vrede.

Vanuit de Nederlandse regering is de Amerikaanse aanval op Iran niet veroordeeld, en het besluit een Nederlands oorlogsschip naar de Perzische Golf in het Midden-Oosten te sturen blijft voorlopig staan. Zoals in de aanloop naar de Irak-oorlog schaart het Nederlandse kabinet zich achter de Amerikaanse president. Het risico bestaat dat we zo ongewild een oorlog in rollen. Het is tijd om ons uit te spreken tegen een oorlog met Iran, de aanval te veroordelen en het oorlogsschip aan wal te houden. Democratie, veiligheid en stabiliteit worden niet gebracht met bommen. De mensen in Irak en Iran protesteren al maanden tegen hun autoritaire leiders. Opnieuw wordt hun door oorlogsmacho’s de kans ontnomen een democratie op te bouwen. De enige winnaars van zo’n oorlog zijn de olie- en wapenindustrie. Er worden miljarden verdiend ten koste van groot menselijk leed. Wij staan op tegen oorlog, tegen imperialisme en voor vrede en democratie.

Wat: Manifestatie ‘GEEN OORLOG MET IRAN’

Waar: Spui – Amsterdam

Wanneer: 11 januari 14:00 – 15.00

Sprekers: Onder andere Sadet Karabulut (SP), Femke Roosma (Groen Links) Amsterdams Vredesinitiatief, Stop Wapenhandel

Eerder startte actiegroep Niet in mijn Naam samen met ROOD en de SP een petitie tegen een oorlog met Iran via stopdebommen.nl. ROOD, Stop Wapenhandel en het Amsterdams Vredesinitiatief organiseerden de afgelopen jaren verscheidene acties tegen de wapenexport en de oorlogen in het Midden-Oosten.

– Overgenomen van Amsterdams Vredesinntiatief