Organisatie vuurwerkprotest bedreigd door vuurwerkgekkies

Het met Oud en Nieuw straffeloos de halve stad in de hens zetten staat onder druk, zeker nu een meerderheid van de Nederlanders voorstander is van een volledig vuurwerkverbod. Op sociale media schieten de anti-vuurwerkclubjes als paddestoelen uit de grond en inmiddels is zelfs de VVD voor een (gedeeltelijk) verbod. Opmerkelijk, want over het algemeen breekt bij de nepliberalen het zweet uit wanneer er iets ondernomen moet worden tegen het rechtse plebs de aanhang van Geert.

Uiteraard laten de PVV-hooligans deze aanval op hun tradities niet op zich zitten. Een groep die op 4 april op het Malieveld tegen vuurwerk wil protesteren wordt inmiddels zó ernstig bedreigd dat men overweegt de manifestatie niet door te laten gaan. Mocht de manifestatie tóch doorgaan, dan moeten de deelnemers er volgens de rechtse toetsenbordhelden rekening mee houden dat het tot een gewapend treffen komt, waarbij de inzet van vuurwerk niet geschuwd zal worden.

De groep heeft aangifte gedaan van bedreiging en overweegt de manifestatie af te blazen.