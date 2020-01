Woning Syrisch gezin bestookt met brandbom

De woning van een Syrisch gezin in Dodewaard is maandag bestookt met een molotovcocktail. Wat (weer eens) aantoont dat de aanhang van Geert 100% bereid is de woorden van hun Führer in daden om te zetten. Het gezin is Dodewaard inmiddels ontvlucht.

Het gezin zat maandagavond te eten, toen men buiten plotseling vlammen zag: “We zaten nog wat gezellig na te tafelen, toen we ineens vuur zagen buiten. We waren bang dat de gasleiding in brand stond. Maar het bleek een brandende fles te zijn. Met een deken hebben we die snel gedoofd”.

De politie heeft nog geen spoor van de dader(s). Moeder en dochter verblijven momenteel in Turkije. Vader en zoon zijn naar Tiel gevlucht.

Bron: de Gelderlander