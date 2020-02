Ruim een half miljoen mensen op de vlucht in Noord-Syrië

Ruim 500.000 mensen zijn op de vlucht geslagen in Idlib, een provincie in het noordwesten van Syrië. Idlib is het laatste bolwerk van de rebellen. Steden en dorpen in de regio worden al maanden zwaar gebombardeerd door de Syrische luchtmacht en haar Russische bondgenoten. Daarbij zijn burgerdoelen – als altijd – het favoriete doelwit.

Turkije, dat 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen opvangt, ziet de bui al hangen. Het land zit niet te wachten op nóg eens een half miljoen vluchtelingen.

Volgens een woordvoerder van de VN voltrekt zich in Idlib een humanitaire catastrofe. Dagelijks slaan 6500 kinderen op de vlucht. Naar schatting 1,2 miljoen kinderen hebben ‘wanhopige behoefte’ aan voedsel, medicijnen en onderdak.

“Military operations of all parties must respect the International Humanitarian Law,” – @UNEnvoySyria “There are no safe places in Idlib; bombs fall everywhere and anywhere,” – @UNOCHA “We risk to see outbreaks of measles, meningitis, polio, diarrhea,”- @WHO #Syria #Idlib pic.twitter.com/zyAy5zBLYE — UN Geneva (@UNGeneva) February 4, 2020



Gisteren liep de spanning flink op toen zeven Turkse militairen en een Turkse burger om het leven kwamen bij een bombardement door het Syrische leger. Turkije sloeg meteen terug met een artilleriebeschieting waarbij zeker 30 Syrische militairen werden gedood. Momenteel circuleren op Twitter berichten over een Turkse beschieting van een Russische militaire basis in Syrië, maar dat is niet officieel bevestigd. Turkije en Rusland coördineren hun militaire acties in het noorden van Syrië, juist om dergelijke incidenten te vermijden.

Bron: Al Jazeera

