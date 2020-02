Bakker sluit zaak na bedreigd te zijn door PVV-tuig

Een bakker in het Zuid-Hollandse dorp Monster (vlakbij Den Haag) heeft de zaak gesloten omdat zijn medewerkers bedreigd werden door PVV-aanhangers. De bakkerij was landelijk nieuws nadat de bakker had besloten de naam ‘moorkop’ vanwege de racistische connotaties te veranderen in ‘roomkop’.

Het extreemrechtse plebs ging gisteren al flink tekeer op sociale media. Volgens de aanhangers van Geert en Thierry – die zich zoals bekend hun racistische speeltjes niet zómaar af laten pakken – is de eigenaar een ‘landverrader’, een ‘NSB’er’ en een ‘linkse gek’ die standrechtelijk geëxecuteerd dient te worden. Vandaag voelden de medewerkers zich zó onveilig dat de eigenaar besloot de zaak voorlopig dicht te gooien.

De eigenaar heeft inmiddels de politie ingeschakeld, maar het is niet duidelijk wat die kan doen tegen de anonieme rechtse toetsenbordterroristen op Twitter.

Overigens maakte de HEMA vandaag bekend de naam ‘moorkop’te zullen veranderen in ‘chocoladebol’. De aanhang van Geert kennende, zal dat ongetwijfeld weer heel wat creatieve tweets en – vooral – bedreigingen opleveren.

