Demonstratie 14 maart in Amsterdam tegen de oorlog tegen migranten in het Griekse grensgebied

De EU, de Turkse en de Griekse staat hebben besloten om met mensenlevens te spelen. Vele immigranten proberen via de grenzen van Turkije naar Griekenland en Europa over te steken, maar worden door Griekse troepen gewelddadig geblokkeerd. De Griekse regering heeft met de steun van de EU besloten de grenzen te sluiten en houdt iedereen die asiel aanvraagt ​​tegen om het land binnen te komen.

Frontex en de Griekse kustwacht voorkomen op gewelddadige wijze dat boten de eilanden bereiken, terwijl er een kind is verdronken. Ngo’s en journalisten die over de incidenten op de eilanden berichtten, zijn aangevallen door nationalisten. In het grensgebied verzamelden het leger, politie, gewapende burgers en fascisten zich om immigranten te blokkeren door traangas en zelfs kogels af te vuren. Eén immigrant is dood en er zijn meerdere gewond geraakt.

Tegelijkertijd leven de immigranten die al in Griekenland zijn onder erbarmelijke omstandigheden in kampen. De EU heeft besloten om 700 miljoen euro aan de Griekse staat te verstrekken, terwijl veel geld wordt besteed aan militaire en politieoperaties. Al dit geld, en nog veel meer daarvan in de zakken van degenen die aan de macht zijn en verdienen aan de uitbuiting van onze levens, kan worden gebruikt om immigranten te helpen zich in Europa te vestigen en te leven.

Wij zijn boos omdat regeringen met de leven van mensen spelen. Wij willen immigranten in onze buurten, onze scholen, onze werkplekken en in onze sociale strijd. De aarde is van niemand, we eisen bewegingsvrijheid!

TEGEN FORT EUROPA

VERNIETIG DE CONCENTRATIEKAMPEN

OPEN DE GRENZEN EN STOP DE OORLOG OP MIGRANTEN

SOLIDARITEIT ZAL WINNEN

DEMONSTRATIE

Zaterdag 14/3, 14.00 uur

Dam, Amsterdam

Anarchistische groep Amsterdam

– Overgenomen van Indymedia