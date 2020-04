Voorzitter dodenherdenking Verbeet blijkt commissaris van nazibedrijf

De voorzitter van het comité 4 mei, Gerdi Verbeet, één van de machtigste vrouwen van Nederland, blijkt commissaris bij het voormalig nazibedrijf Siemens.

Dat had fabrieken in onder meer vernietigingskamp Auschwitz (Bobrek), geleid door de SS. Critici eisen daarom haar aftreden vóór 4 mei. Op de website van Siemens Nederland staat haar naam vermeld. (Zie https://new.siemens.com/nl/nl/bedrijf/about/rvc.html en foto Siemens Bobrek en Siemans Ravensbrück).

Het commissariaat werd ontdekt door schrijver en antifascist Arthur Graaff. Zes groepen voor mensenrechten ondersteunen de eis tot aftreden. Graaff: ‘Een commissariaat bij zo’n nazibedrijf is natuurlijk totaal, maar dan ook totaal onverenigbaar met de dodenherdenking uit WO-II en het comité 4 en 5 mei. Dit is onbegrijpelijk. Ik krijg er een heel vieze smaak van in mijn mond en voel me bedrogen. Er bestaan zelfs foto’s van een fabriek met in grote letters ‘Siemens’ erop in concentratiekamp Ravensbrück. Gerdi Verbeet moet echt zo snel mogelijk weg bij het comité en zéker niet op 4 mei op de Dam komen paraderen.’

Verbeet, lid van de PvdA, zat voor die partij in de Tweede Kamer tussen 2001 en 2013, daarvan zes jaar als voorzitter. Zij is verder o.m. voorzitter van het Rathenau Instituut en de Raad van Toezicht van de Patiëntenfederatie NPCF en sinds kort ook commissaris bij Unilever. De critici vinden het ook ‘totaal ongepast’ voor een ‘socialist’ om als ‘duurbetaald’ commissaris voor grote bedrijven te werken en vragen ook de PvdA om een reactie.

Graaff is net benoemd als VN-rapporteur nazisme, fascisme en racisme. Hij stelt dat de critici ook Rutte, die haar heeft benoemd, zullen benaderen plus Kamerleden en bestuursleden van het comité zoals professoren Kim Putters en Marianne Hirsch Ballin en Onno Hoes. Hij stelt: ‘Dit is voor Joden als Hoes zowel als nabestaanden van verzetsmensen en alle andere slachtoffers van WO-II een grove en onbegrijpelijke belediging.’

Auschwitz

Voormalig nazibedrijf Siemens had in Auschwitz en andere kamp;en dwangarbeiders in dienst. Ook in concentratiekampen als Ravensbrück en Flossenburg had het bedrijf fabrieken. Verbeet wil niet op de eis ingaan, noch op de vraag waarom zij juist bij een vm. nazibedrijf zo’n post aanvaardde. Zij ontkent het commissariaat niet.

Verbeet en haar comité weigeren al jaren zich uit te spreken tegen (neo)nazistische of fascistische verschijnselen. Ze bleven zwijgen toen het Int. Auschwitz Comité protesteerde tegen de verkoop van naziboeken op Amazon en Bol.com. De laatste verwijderde drie weken terug 300 antisemitische boeken van zijn site.

Ook over de grote nazibegraafplaats Ysselsteyn blijven Verbeet en haar comité stil. Daar liggen bijna 32.000 nazisoldaten, SS’ers en Nederlandse oorlogsmisdadigers, zoals de SS’er Julius Dettmann, die Anne Frank liet deporteren. Duitse militairen en de Duitse ambassadeur leggen daar twee maal per jaar kransen, ondanks aanhoudende protesten van o.m de Nederlandse oud-verzetsmensen..

Ook hebben de groepen al geprotesteerd tegen de ‘verramsjing’ van de herdenking op de Dam. Op het monument staan namelijk de jaartallen 1940-1945. maar het comité herdenkt daar ook gevallenen van na de oorlog. Daaronder vallen ook Nederlandse militairen die betrokken waren bij oorlogsmisdaden tussen 1945 en 1950 in Indonesië.

‘Verramsjing’ dodenherdenking

De critici wijzen er ook op dat er al jaren bezwaren bestaan tegen de ‘verramsjing’ van de dodenherdenking op de Dam. Deze is uitgebreid met groepen van na 1945, terwijl de oprichters het monument hebben opgericht uitsluitend voor de slachtoffers van WO-II. Achterop staan dan ook de jaartallen in steen gebeiteld: 1940 en 1945. Graaff: ‘Waarschijnlijk heeft Verbeet nog nooit één seconde de achterkant van het monument gezien, noch de generaals of de koning. Nou, hierbij dan. Ook veteranen van na 1945 hebben dus niets op de de Dam te zoeken op 4 mei.’

Racistische uitspraak

Verbeet raakte al in 2018 in ernstige opspraak door een ‘racistische’ uitspraak in de Telegraaf. Ze zei dat het comité op 4 mei alleen Indonesische slachtoffers uit de oorlog herdenkt ‘met een Nederlands paspoort’ (zie noot 1). Twee weken terug vroegen de groepen haar om afstand hiervan te namen en haar excuses te maken. Verbeet en het comité reageerden niet. Overigens heeft Verbeets vader gediend in Indonesië tussen 1945 en 1950 in de koloniale onderdrukkingsoorlog en heeft zij hem nooit willen veroordelen. Twee weken terug vroegen de critici Verbeet die uitspraak terug te nemen, wat zij heeft nagelaten..

Foute definitie

Verbeets comité verruimd vorig jaar zonder aankondiging de definitie van herdachten op 4 mei. Daarmee vallen nu ook hier omgekomen daders zoals alle nazisoldaten en SS’ers zowel als Nederlandse folteraars en executeurs onder de herdenking. (Zie noot 3)

Nazibegraafplaats Ysselsteyn

Verbeets comité vermeldde ook de nazibegraafplaats Ysselsteyn Venray, 32.000 nazidoden en Nederlandse beulen en verraders) op een lijst van ‘erebegraafplaatsen’. Graaff: dit is voor mij als zoon van een verzetsman uiterst kwetsend. Hoe kun je in godsnaam die medewerkers aan de gruwelijke Holocaust gelijk stellen met de omgekomen Joden en verzetsmensen?’

Ook blijkt het mogelijk de nazibegraafplaats te ‘adopteren’. Dan krijgt de adoptant een bloemenbon van € 50. Graaff voert samen met de oud-verzetsstrijders al jaren actie tegen de jaarlijkse kranslegging hier door de Duitse ambassadeur.