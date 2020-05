Auto crasht in islamitische kledingwinkel in Sydney

In Sydney is iemand met een auto ingereden op de voorgevel van een islamitische kledingwinkel. Zeker 12 mensen raakten gewond, waaronder de bestuurder. Geen van de gewonden verkeert overigens in levensgevaar. Het is nog onduidelijk of het een gerichte aanslag of een ongeluk betreft. Mogelijk raakte de bestuurder onwel.

#BREAKING: Distressing footage of a car slamming into #HijabHouse days before Eid in Greenacre NSW. Numerous girls injured. pic.twitter.com/r8KjUfgCTG — Rayane Tamer (@rayane_tamer) May 21, 2020

Op de beelden van de crash lijkt de man zijn handen niet aan het stuur te hebben. Op beelden direct erna zit hij rustig / stil / …? in de auto. Doet eerder denken aan iets zoals een beroerte dan een gerichte actie. pic.twitter.com/5o0UDL7gjk — Nourdeen Aboe Bilal Wildeman (@nourdeenw) May 21, 2020

Volgens het geruchtencircuit is de dader geen onbekende van de politie. Hij zou eerder zijn opgepakt vanwege ‘zijn rijgedrag’ (lees: dronken achter het stuur).

