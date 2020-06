Burgemeester New York: minder geld naar de politie

New York gaat de prioriteiten verleggen: een deel van de fondsen die bestemd zijn voor de politie gaan voortaan naar jongerenprojecten en sociale dienstverlening. Dat heeft burgemeester Bill de Blasio vandaag aangekondigd:

Mayor Bill de Blasio: “We will be moving funding from the NYPD to youth initiatives and social services.” pic.twitter.com/5EG69ZcjQw



Volgens het geruchtencircuit zou een deel van de politietop op het punt staan op te stappen. Ook onder de knuppelaars is de onvrede groot: honderden agenten zouden ontslag willen nemen. FWIW, uiteraard.

Sources are reporting that NYPD Commissioner and Chief Of Department are resigning and between 300 and 800 officers are retiring immediately.

