Fascistische knokploeg FDF met trekkers onderweg naar Den Haag

Terreurorganisatie Farmers Defence Force (FDF) is met een stoet van 140 trekkers onderweg naar Den Haag. Er is geen demonstratie aangemeld, maar de gemeente stelt ‘op alles voorbereid’ te zijn.

De boeren weigeren te zeggen wat ze in Den Daag willen doen of waar ze precies heen gaan. Hopelijk is de politie goed voorbereid. Wij suggereren inbeslagname van de tractoren en de inzet van het waterkanon.

Donderdagavond blokkeerden de terreurboeren een drukkerij in Best omdat ze van mening zijn dat media zich kritiekloos achter hen op dienen te stellen.

Nog maar eens een illustratie met welk tuig we hier te maken hebben:

In een #FDF facebook groep met 54 duizend leden:

„afmaken die vent”

„preventief ruimen die vuile Judas”

„haar gewoon de kop eraf schieten”

„ruimen” „vergassen”

„oppakken en ophangen!”

„Dit ongedierte moet je uitroeien”

Dit kan en mag niet.#boerenterreurhttps://t.co/ouJEiTUIAH — Maarten Smit (@SmithBiology) July 10, 2020

Kortom:

Ik ben de kleinzoon van een boerenknecht. De ‘boeren’ die nu met zwaar materieel en dreiging van geweld hun zin doordrukken zijn dierenbeulen, landschapsverneukers, kil calculerende ondernemers. En de facto terroristen. Ze moesten zich schamen. #boerenterreur #boerenprotest — Harm van der Gaag (@HarmvanderGaag) July 10, 2020



Updates volgen.

Uitgelichte afbeelding: Door kees torn – https://www.flickr.com/photos/68359921@N08/48826002408/in/photolist-2hoCKa3-2hoA2rJ-2hoBXab-2hoA2qM-2hoBX7A-2hoA2oN-2honxtx-2ho4T3p, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82797323