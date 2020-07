Terroristenleider opgepakt

Thijs Wieggers, een van de leiders van de terroristische organisatie Farmers Defence Force (FDF) is opgepakt. Hij zou met zijn trekker ingereden zijn op een agent. Die voelde zich dusdanig bedreigd dat hij een vuurwapen trok.

Het tafereel speelde zich af na de intimidatie-actie van FDF in Leidschendam CBL, de brancheorganisatie van supermarkten. Na afloop van de demonstratie zouden de boeren volgens een afgesproken route terugrijden naar hun woonplaatsen. Enkele boeren weigerden zich daaraan te houden. Wieggers reed met zijn trekker in op een motoragent die de weg versperde. De agent trok daarop zijn wapen en richtte dat op Wiegers. Die stapte uit en werd opgepakt.

Uiteraard is de opwinding in boerenkringen groot. Volgens de terroristensympathisanten wilde Wieggers gewoon even naar de MacDonalds om een hamburger te kopen. Volgens een getuige klopt er geen hol van die versie:

“De agent blokkeerde de afslag en stond een gesprek te voeren met een van de boeren”, vertelt iemand die kort getuige was van het voorval aan RTL Nieuws. “Op dat moment besloot de boer in de groene tractor er alsnog snel langs te glippen. De agent ging voor hem staan, waarop de boer gas gaf en tegen hem aanreed. De agent zette toen zijn hand tegen het protestbord voorop de tractor en trok gericht zijn wapen. De boer gaf nogmaals gas, waarop de agent nog een keer waarschuwde en dreigde te schieten.”

Uitgelichte afbeelding van terreurmachine: By Solitude, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33124