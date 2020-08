Kom ook! In augustus en september is op verschillende plekken in Nederland de foto-expositie “75 jaar Hiroshima en Nagasaki” te zien. De tentoonstelling vertelt het verhaal van de slachtoffers van de bombardementen tot kernwapens vandaag de dag.

Utrecht: van 3 tot en met 30 augustus is de tentoonstelling ’75 jaar Hiroshima en Nagasaki’ te zien in de Kargadoor. Op 11 augustus tussen 17.00 en 19.00 wordt de expositie officieel geopend. De Nobelprijs voor de Vrede van PAX is dan ook aanwezig. Kom je ook? Meld je hier even aan.

In Zoeterwoude wordt de expositie geopend op 6 augustus om 17.00 in de Dorpskerk. De burgemeester is daar ook bij. De tentoonstelling is in de kerk te bekijken tot en met de Vredesweek, op dinsdag en donderdagochtend.

In Almelo wordt de expositie op 6 augustus geopend door de Burgemeester, in de centrale bibliotheek. De opening is helaas al vol, maar de expositie is nog tot en met 14 september te bekijken.

In Vlaardingen is de expositie te zien van september tot en met 15 oktober in het oude V&D pand.

– Overgenomen van nonukes.nl