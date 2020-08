Dansen op de vulkaanrand: pretmaken na Nagasaki

Ook vijfenzeventig jaar geleden, vandaag, de atoombom op Nagasaki. Het Wikipedia-artikel over het bombardement op Hirosjima en Nagasaki vermeldt in de eerste zin dat het Verenigd Koninkrijk toestemming had gegeven tot het bombardement. Die was blijkbaar nodig, de heldhaftige Verenigde Staten namen niet alleen de verantwoordelijkheid. Eerlijk gezegd verneem ik dat nu, bij deze verjaardag.

De verjaardag van het bombarderen van de hoofdstad van christelijk Japan is een beetje ondergeschoven ten opzichte van de eerste bom op Hirosjima. Dat “christelijk” vermeld ik even om het gebrek aan kieskeurigheid van de oorlogsmisdadigers aan de geallieerde kant te onderstrepen.

Alle pret is dansen op de rand van de vulkaan sinds die augustusdagen van 1945.

Uitgelichte afbeelding: By Yosuke Yamahata – http://www.noorderlicht.com/en/archive/yosuke-yamahata/, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66792817

De VS-bezettingsmacht van Japan stelde allereerst de censuur in waarbij dit soort foto’s verboden werden. Die werd in 1952 opgeheven.