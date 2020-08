Folkrockklassieker du jour: The Secret Sons Of Europe

Flowers From Exile is opgedragen aan de Spaanse anarchisten die na de nederlaag in de Spaanse Burgeroorlog gedwongen waren het land te ontvluchten. Naar schatting zo’n 465.000 mensen staken in het najaar van 1939 de grens naar Frankrijk over. Frankrijk zat niet echt te wachten op die vluchtelingen: het land zat in een diepe recessie en de reactionaire regering Daladier verkeerde op voet van oorlog met de Franse communistische partij. Van de vrouwen en kinderen wilde men nog wel aannemen dat het onschuldige oorlogsslachtoffers waren, voor de revolutie/oorlogsveteranen bestond heel wat minder begrip.

Een deel van de vluchtelingen – vooral burgers – werd uiteindelijk gerepatrieerd naar Spanje. De veteranen probeerde Frankrijk – met enig succes – te lozen in Latijns-Amerika: duizenden voormalige strijders vertrokken naar Mexico, Chili en Argentinië. Op 31 december verbleven er nog zo’n 160.000 Spaanse vluchtelingen in Frankrijk. Dat waren uiteraard lang niet allemaal anarchisten: ook communisten, socialisten en republikeinen maakten deel uit van de groep die zich uiteindelijk permanent in Frankrijk vestigde. Communisten en socialisten konden een beroep doen op hun machtige Franse geloofsgenoten, voor anarchisten gold dat in veel mindere mate.

Flowers From Exile is geen expliciet politiek album, de gebeurtenissen tijdens de revolutie spelen alleen op de achtergrond een rol. Het album gaat vooral over de eenzaamheid en de isolatie van de bannelingen die alles verloren hadden – de burgeroorlog/revolutie, vrienden, familie – en zich in een vreemd en deels vijandig land moesten zien te redden.

I remembered you wrong

I remembered you strong

I have severed all links, all attachments

To study your gestures

You shephard, you merchant

You cold-hearted deserter

Death is not a trivial matter

Death is no trivial matter

La muerte no es un asunto trivial

And jealousy appeared

Among a crowd of well-wishers

And carried these mournful lanterns

All gossip, all slander

My sweet black childhood

A secret son of europe

In stern ordeals

Our great refusal to fear

La muerte no es un asunto trivial

Mi dulce y negra niñez

Un hijo secreto de europa

Todo lo que hemos hecho

Todo… He perdonado

Todo… He perdonado

Einmal vor Unermässlichem stehen

Einmal vor Unaussprechlichem stehen

Einmal vor Unbestechlichem stehen

Einmal vor Unverdächtigem stehen

I remembered you strong (Einmal vor Unvergesslichem stehen)

But I remembered you wrong (Einmal vor Unzerbrechlichem stehen)

Everything is forgiven (Einmal vor Unerbittlichem stehen)

Everything we’ve done (Einmal vor Unermässlichem stehen)

My sweet black childhood (Einmal vor Unaussprechlichem stehen)

A secret son of Europe (Einmal vor Unbestechlichem stehen)

In stern ordeals (Einmal vor Unverdächtigem stehen)

Our great refusal to fear (Einmal vor…)

Our great refusal to fear

Our great refusal to fear

Einmal ins Innere!

Uitgelichte afbeelding: By Erramunjoakin – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15127746