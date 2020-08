Twee oppositieleiders opgepakt in Wit-Rusland

De Wit-Russische politie heeft Olga Kowalkowa en Sergej Dylewski, twee vooraanstaande opponenten van dictator Welwillende Leider Loekasjenko, opgepakt. De arrestatie is inmiddels bevestigd door de Wit-Russische autoriteiten.

Kowalkowa en Dylewski zijn beiden lid van de vorige week opgerichte Oppositieraad. Volgens het regime is die raad uit op de gewelddadige omverwerping van het bewind. De autoriteiten zijn een strafrechtelijk onderzoek begonnen tegen de Oppositieraad, dus ongetwijfeld volgen er in de beste stalinistische traditie nog meer arrestaties.

In Wit-Rusland zijn weer honderdduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen het bewind van Loekasjenko. Alleen al in Minsk gingen gisteren 200.000 mensen de straat op.

De Wit-Russische dictator heeft inmiddels gedreigd ambtenaren en leraren die deelnemen aan de protesten op staande voet te zullen ontslaan. Ook journalisten van door de staat gecontroleerde media dreigt dat lot. Veel journalisten hebben zich inmiddels openlijk uitgesproken tegen Loekasjenko. Om de daardoor ontstane gaten op te vullen heeft Loeka bij buurman Vlad I een aantal gezagsgetrouwe hielenlikkers besteld (we kid you not).

Bron: Zeit Online

Uitgelichte afbeelding: Door Serge Serebro, Vitebsk Popular News – File:Alexander_Lukashenko_President_of_Belarus.jpg, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44201298