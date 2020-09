Navalny vergiftigd met zenuwgif novitsjok

Wat iedereen buiten Café Weltschmerz al aan zag komen is nu officieel bevestigd: de Russische oppositieleider Aleksej Navalny is vergiftigd met het zenuwgif novitsjok. Dat heeft een woordvoerder van de Duitse regering vandaag gezegd.

Een laboratorium van het Duitse leger heeft een toxicologisch onderzoek uitgevoerd en trof in Navalny’s lichaam restanten van het gif aan.

Navalny werd enkele weken geleden in een ziekenhuis in Omsk opgenomen, nadat hij in een vliegtuig onwel was geworden. Volgens de Russische artsen was hij het slachtoffer van een stofwisselingsstoornis, een verklaring waaraan alleen door Thierry Baudet en Stan van Houcke geloof werd gehecht. Op 22 augustus werd Navalny naar Berlijn gevlogen, waar hij sindsdien in een kunstmatig coma gehouden wordt.

Navalny is niet de eerste die vergiftigd wordt met novitsjok. In 2018 werd het zenuwgif gebruikt tegen de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal en diens dochter Julia. Beiden zweefden lang op het randje van de dood, maar herstelden uiteindelijk. Hebben we de mensen die struikelen en van 10 hoog uit een toevallig openstaand raam vallen nog niet eens genoemd.

Merkel heeft de Russische Merkel heeft de Russische ambassadeur inmiddels op het matje geroepen. Ongetwijfeld komt er ook een stevige verklaring van de EU, maar daar zal het wel bij blijven. Rusland zal in alle toonaarden ontkennen betrokken te zijn bij de aanslag, er worden voor de vorm twee Russische diplomaten uitgewezen en dat was dat dan weer.

Did Putin know about the poisoning of Navalny? No way to know for sure, but he is responsible even if he did not order it personally, because he built the system where it’s OK to murder your political opponent – there’s nothing Putin has done about it for 20 years he’s in power. — 𝖕𝖚𝖘𝖘𝖞 𝖗𝖎𝖔𝖙 (@pussyrrriot) September 1, 2020

The world’s slide to autocracy will not self-arrest. It will stop unless we stop it. https://t.co/5SkWCtWiBF — 𝖕𝖚𝖘𝖘𝖞 𝖗𝖎𝖔𝖙 (@pussyrrriot) September 1, 2020



Uitgelichte afbeelding: Door Evgeny Feldman – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=67477755