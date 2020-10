Aanslag in Nice: tenminste drie doden

Bij een aanslag in Nice zijn drie mensen om het leven gekomen. Volgens onbevestigde berichten op sociale media zou een van de slachtoffers onthoofd zijn. De dader werd neergeschoten door de politie. Hij ligt in het ziekenhuis, maar zou buiten levensgevaar zijn.

Vanochtend vroeg viel een man in een kerk in Nice willekeurige bezoekers aan met een mes. De identiteit van de dader is niet bekend gemaakt, maar de ideologische achtergrond van de dader laat zich – gezien het moordwapen en de locatie – niet moeilijk raden. Het OM kwalificeert de aanslag als “moord met een terroristisch oogmerk”. De dader handelde waarschijnlijk in zijn eentje. De omgeving van de kerk is afgezet.

Update: Volgens de burgemeester van Nice riep de dader in het ziekenhuis meerdere keren “Allah Akbar”.

