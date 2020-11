Aanslag in Lyon op Grieks-orthodoxe priester geen terrorisme

De aanslag die gisteren in Lyon op een Grieks-orthodoxe priester werd gepleegd is geen terroristische daad. Volgens Le Parisien is de dader zélf Grieks-orthodox en lid van de gaullistische partij Debout la République.

De priester is in het verleden beschuldigd van verduistering en ‘seksuele intimidatie’. Mogelijk dat de aanslag daar verband mee houdt.

De priester, Nikolaos Kakavelakis, werd gisteren om 16.00 uur bij het sluiten van de kerk neergeschoten. Hij raakte zwaargewond, maar is volgens de laatste berichten inmiddels buiten levensgevaar.

Eerder bleek al dat de verijdelde aanslag in Avignon het werk was van een extreemrechtse activist met psychische problemen, niet van een jihadist (al mag je jihadisten van mij ook betitelen als extreemrechtse activisten).

Uitgelichte afbeelding: Grieks-Orthodoxe kerk in Athene – By C messier – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51359657