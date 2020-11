Terreurboeren arriveren in Den Haag

Naar schatting zo’n 150 zwaarbewapende leden van de terreurorganisatie Farmers Defence Force (FDF) zijn gearriveerd in Den Haag. Tientallen anderen zijn nog onderweg. De terroristen protesteren tegen milieubescherming het stikstofbeleid van het kabinet.

De boeren scheurden vanochtend om 4.15 al luid toeterend door de straten van Den Haag, een actie die hen geen nieuwe vrienden opleverde:

Ben er klaar mee. Aso #FDF veel lawaai vanaf 04.15 uur! Boeren in Den Haag voor protest, tientallen proberen langs blokkade te rijden https://t.co/9TNu3f2h8O via @NOS — Paul Giesbers (@PaulGiesbers) November 17, 2020

Ok. Misschien is het toch helemaal niet zo’n gek idee als er minder #boeren komen in Nederland. Kap even met dat primatengedrag. Heel de buurt wakker toeteren als een stel eencelligen. Ik ben om! En dat hebben jullie aan jezelf te danken. Less is more: tabee! #DenHaag #FDF — Malieveld (@Malieveld) November 17, 2020



De terreurboeren mogen niet met hun trekkers naar het centrum, maar daar hebben ze uiteraard volledig lak aan. Een deel van hen probeerde eerder vanochtend een politieblokkade te omzeilen. Volgens de politie is dat niet gelukt. Ook het Malieveld was officieel een no go area, maar ook daar veegden de terroristen hun kont mee af. En de politie? Die keek gelaten toe.

Veel toegangswegen naar het centrum van Den Haag zijn afgesloten met militaire voertuigen, wat uit extreemrechtse hoek natuurlijk weer het nodige gekrijs oplevert over ‘dictator Rutte’:



