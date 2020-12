Bizarre aanslag in Nashville

In Nashville is gisteren een autobom tot ontploffing gebracht. De materiële schade is enorm, maar er is voor zover bekend niemand gedood. Drie mensen zijn lichtgewond geraakt.

Het is om meerdere redenen een bizarre aanslag. De bom(men) zaten in een camper die rond 1.20 ’s nachts in de straat geparkeerd werd. Rond 5 uur hoorden omwonenden het geluid van geweervuur, waarop de politie gebeld werd. In de camper werd een geluidstape afgespeeld waarin werd opgeroepen de omgeving te ontruimen: “Evacueer nu. Er is een bom. Er zit een bom in dit voertuig en die zal ontploffen”. De politie vermoed nu dat het geweervuur ook van een tape afkomstig was en de bedoeling had omwonenden te wekken.

Goddank nam de politie de waarschuwing serieus en ontruimde men de buurt. Om 6.30 uur ontplofte de bom. Enkele leden van de bomopruimingsdienst die onderweg waren naar de plaats des onheils raakten licht gewond, maar daar bleef het bij. De materiële schade is echter aanzienlijk, de meeste woningen in de buurt zijn zwaar beschadigd of zelfs vrijwel geheel verwoest.

De politie heeft inmiddels een foto vrijgegeven van de camper, kort nadat die geparkeerd werd. Er zit iemand achter het stuur, maar die is moeilijk te identificeren. Mogelijk dat het de FBI – die het onderzoek inmiddels heeft overgenomen – wél lukt.

BREAKING: This is the RV that exploded on 2nd Ave N this morning. It arrived on 2nd Ave at 1:22 a.m. Have you seen this vehicle in our area or do you have information about it? Please contact us via Crime Stoppers at 615-742-7463 or online via https://t.co/dVGS7o0m4v. @ATFHQ pic.twitter.com/JNx9sDinAH — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 25, 2020



Het is de meest bizarre aanslag die ik ooit heb meegemaakt. De twee meest voor de hand liggende verdachten – extreemrechts en jihadisten – kunnen we gevoeglijk uitsluiten. Die zijn juist uit op zoveel mogelijk doden, want meer doden=meer chaos en angst. Ook radicaal-links kunnen we uitsluiten. Waarom zou men een autobom tot ontploffing brengen in een willekeurige straat in Nashville? Dan zijn er echt wel andere doelwitten te bedenken.

Een politiek motief lijkt dus niet voor de hand te liggen, ook al niet omdat er geen persverklaring is gepubliceerd. Wat dan wel? De camper stond geparkeerd bij een gebouw van AT&T. De andere gebouwen in de straat kunnen we uitsluiten als doelwit, dat zijn voornamelijk kleine winkels en restaurants. Wellicht betreft het een oud-werknemer van AT&T die wraak wilde nemen op zijn/haar voormalige baas, maar geen onschuldigen wilde doden. Op internet wordt druk gespeculeerd dat de aanslag een spectaculaire vorm van zelfmoord zou zijn. Volgens onbevestigde berichten heeft de politie bij de camper menselijke resten gevonden. Mogelijk zijn die afkomstig van de dader. Als dat het geval is, zou de zaak snel opgelost kunnen worden.

Dat dit een wraakactie van een gefrustreerde oud-werknemer zou zijn kan natuurlijk niet uitgesloten worden, maar mij lijkt het onwaarschijnlijk. Om te beginnen voldoet de dader dan niet aan het profiel: bijna altijd betreft het een man die wild om zich heen gaat schieten en probeert zoveel mogelijk voormalige collega’s te doden. Deze aanslag zou een unicum zijn. Daar komt nog bij dat hier maanden voorbereiding aan vooraf moeten zijn gegaan. Het kostte Timothy McVeigh bijna 8 maanden om de bom te maken waarmee hij in 1995 een aanslag pleegde in Oklahoma City. M.a.w: deze aanslag is qua voorbereiding en uitvoering eigenlijk te ‘rationeel’ en te goed gepland voor een wraakactie.

Mogelijk was de aanslag inderdaad gericht tegen AT&T en wilde(n) de dader(s) de communicatielijnen in de omgeving buiten werking stellen. Dat is dan gelukt, maar het is niet duidelijk wat men daarmee dan wilde bereiken. Alarmsystemen en communicatielijnen zijn buiten werking gesteld, maar een actie die daar gebruik van maakt is tot nu toe uitgebleven.

Om 19.00 uur Nederlandse tijd geeft de politie van Nashville een persconferentie. Misschien dat we dan wat meer duidelijkheid krijgen.

Uitgelichte afbeelding: de plek waar de autobom ontplofte – By Andrew Jameson – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10400030