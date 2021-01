Wie had het gedacht, niemand toch zeker: kernwapens in Nederland sinds 1961

Verrassing! Verrassing! Er liggen al zo’n zestig jaar kernwapens opgeslagen in Nederland. Wie had het gedacht!

Het is voor eerst dat er concrete aanwijzingen zijn dat de Amerikanen hun F-102 Delta Dagger, een onderscheppingsvliegtuig dat op Soesterberg stond, hadden voorzien van een raket met nucleaire lading. Vermoedens waren er al langer, vertellen militair historici. Op oude foto’s van Soesterberg en een geheime kaart was te zien dat direct naast de alarmhangar voor het F-102-vliegtuig een munitieopslagplaats was met dubbel hekwerk. ‘Algemeen werd dat gezien als indicatie voor de opslag van nucleair materiaal’, zegt een militaire bron.

‘Ik ben in de positie om te verklaren dat ik in principe akkoord ben met de opslag van de wapens’, schrijft commodore J.W. Thijssen in 1961 aan de Amerikaanse luchtmacht. De bron: ‘Dit vormt voor het eerst een aanwijzing dat de hypothese over kernwapens op Soesterberg klopt.’