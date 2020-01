Stadionverbod van vijf jaar voor Italiaanse voetbalsupporter wegens racisme

Een supporter van de Italiaanse voetbalclub Verona heeft een stadionverbod van vijf jaar gekregen wegens racistische uitlatingen richting Mario Balotelli. Het verbod geldt voor heel Europa, niet alleen voor Italië.

Balotelli, die tegenwoordig speelt voor Brescia, is regelmatig het doelwit van racistische supporters, recentelijk nog tijdens de wedstrijd van Brescia tegen Lazio Roma.

Racisme is in elke Europese competitie een ernstig probleem, maar nergens is het zo erg als in Italië. De halfslachtige maatregelen van de Italiaanse bond helpen ook al niet echt: Lazio kreeg voor het wanstaltige gedrag van haar supporters een laagwekkend lage boete van 20.000 euro. Daar ligt natuurlijk niemand in Rome wakker van. Een stadionverbod lijkt er meer op. Harder kun je een supporter niet treffen.

Uitgelichte afbeelding: Door Антон Зайцев – https://www.soccer.ru/galery/1037671/photo/712729, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=71534273