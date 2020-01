Lachen met Arnold Karskens

Schuldbekentenis: wij nemen alles terug wat we over de extreemrechtse aspirant-omroep Ongehoord Nederland (ON) hebben gezegd. We zijn er bij nader inzien van overtuigd dat ON een verrijking zal zijn voor het Nederlandse medialandschap.

Na vorige week de lachers op zijn hand te hebben gekregen met zijn verklaring Jezus te hebben ontmoet in Hebron (“Hij was erg geïnteresseerd in mijn werk. Ik heb hem het artikel opgestuurd en hij heeft nog gereageerd ook, heel positief, maar ik ben die brief helaas kwijtgeraakt”), wist ON-woordvoerder Arnold Karskens eergisteren te melden dat hij de ultieme methode heeft gevonden een terreuraanslag te vermijden:

Arnold Karskens gaat alleen nog maar naar een naaktstrand, want daar zullen preutse terroristen niet komen, zo zegt hij. Die ontmoeting met Jezus heeft de man geen goed gedaan…. pic.twitter.com/VqybTnYQZr — ⛽🛣️🚙﹃Y̳a̳z̳i̳d̳؂╱🇳🇱 (@Yazid_NL) January 12, 2020



Uitgelichte afbeelding: Door Jerom01 – Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78416025