Youtube verwijdert video’s die corona linken aan 5G

De Jijbuis treedt hard op tegen complotgekken die het coronavirus linken aan 5G. Dergelijke video’s worden onmiddellijk verwijderd.

De afgelopen tijd werden in Engeland meerdere telefoonmasten met 5G-antennes in brand gestoken, o.a. in Liverpool en Birmingham. Video’s met complottheorieën over het (niet bestaande) gevaar van 5G worden door Youtube helaas niet verwijderd, al wordt dat onderhand hoog tijd..

Ook in Nederland heeft het complottersgilde inmiddels toegeslagen. In Brabant werd een electriciteitskastje in de fik gezet. Beelden daarvan (authenticiteit staat niet 100% vast) werden vandaag op Twitter verspreid door de fascistische Gele Hesjes (wie kent ze nog?):