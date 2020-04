In het Groninger Zuidhorn is een spoortunnel beklad met een hakenkruis en teksten die wijzen op het verband tussen 5G en het coronavirus.

Spoortunnel Zuidhorn beklad met hakenkruis en 5G-kritiek https://t.co/8n0jYrz9Cu — RTV Noord (@rtvnoord) April 15, 2020

Niet alle 5G-activisten zitten in de extreemrechtse hoek, maar er is zeker op sociale media een duidelijk verband tussen 5G-activisme en extreemrechts. Wilders en vooral Baudet kunnen in complotkringen traditioneel op veel sympathie rekenen.

Bron: RTV Noord