Complotgekken steken C2000-mast in de fik

Complotwappies hebben vannacht opnieuw brand gesticht in zendmasten. Om 1.30 werd brand gemeld in een C2000-mast in Den Haag. Dat is ernstig, omdat die masten gebruikt worden door de hulpverlening. Wat voor de zoveelste keer bewijst dat complotwappies én dom én kwaadaardig zijn. Later in de nacht werd ook een particuliere mast in de residentie in de fik gezet.

De gekkies denken dat 5G een complot is van De Elite om Het Volk iets ergs aan te doen. Dat ‘ergs’ varieert nogal. De engste (en volstrekt hopeloze) gevallen denken dat er een verband is tussen 5G en het coronavirus. Om onduidelijke redenen zou Mark Rutte ons allemaal willen vermoorden. Wie er dan belasting moet betalen of de producten van Mark’s vriendjes uit het bedrijfsleven moet kopen is niet helemaal duidelijk.

De gekkies hebben zich verenigd in een stichting, Stop5GNL. Die stichting heeft een – bij voorbaat kansloos – kort geding aangespannen tegen de staat om het uitrollen van 5G tegen te houden. Het kort geding diende vandaag voor de rechtbank in Den Haag. Uitspraak op 25 mei.