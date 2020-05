Ybeltje Berckmoes exit bij Ongehoord Nederland; Joost Niemöller uit Raad van Toezicht

Presentatrice en mede-oprichtster Ybeltje Berckmoes vertrekt bij de extreemrechtse hoaxomroep Ongehoord Nederland (ON). Aanleiding is het interview van Ybeltje met de geest van Pim Fortuyn(!). Daar kwamen zóveel negatieve reacties op dat Berckmoes niet langer te handhaven was.

Naast Berckmoes vertrekt ook de bekende schedelmeter Joost Niemöller bij ON. Niemöller legt zijn funcie als voorzitter van de Raad van Toezicht neer. Hij blijft wél programma’s maken voor ON.

In een brief aan het bestuur schrijft Berckmoes:

“Vandaag treed ik terug als secretaris van het bestuur van omroepvereniging Ongehoord Nederland. Het programma De Buitenplaats geeft een stem aan mensen die buiten het gevoerde publieke debat staan. Mensen die aandacht vragen voor de zachte kant van het leven. Die een veilige plek zoeken om te spreken vanuit hun hart. De onderwerpen in De Buitenplaats kunnen ongewoon of onbestemd overkomen. Helaas is voor spirituele en andersoortige ervaringen, nu en in de toekomst, geen ruimte bij omroep ON! Daarom gaat De Buitenplaats na een adempauze zelfstandig verder. Mijn loyaliteit ligt bij De Buitenplaats en haar gasten. Het is belangrijk dat zij in een positieve en open houding kunnen worden gehoord. Ik wens omroep Ongehoord Nederland het beste voor de toekomst.”

Niemöller legt zijn functie neer omdat hij zich niet kon vinden in een – inderdaad absurde – schadeclaim die ON had ingediend bij de totaal onbekende Youtubekomiek Harry Hol – overigens bij monde van Ybeltje Berckmoes.

Wij hebben natuurlijk niks met Ongehoord Nederland, maar voor Ybeltje hebben we een beetje een zwak. Tenslotte wordt de geest van Pim Fortuyn niet dagelijks geïnterviewd bij de publieke omroep. We keken echt uit naar het interview van Ybeltje met de geest van Jezus. Misschien komt het er alsnog van, want Ybeltje heeft aangekondigd zelfstandig verder te gaan met het programma De Buitenplaats.

