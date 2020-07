Twitter verwijdert ruim 7000 extreemrechtse QAnon accounts

Twitter heeft 7000 accounts waarin de extreemrechtse samenzweringstheorie QAnon werd gepromoot verwijderd. Nog eens zo’n 150.000 accounts krijgen de komende dagen te maken met sancties.

Volgens Twitter hebben de bewuste accounts de voorwaarden van het medium massaal geschonden, o.a door bewust desinformatie te verspreiden en politieke tegenstanders met gecoördineerde campagnes het leven zuur te maken. Het linken naar QAnon websites is niet langer toegestaan en volgens Twitter in principe ook niet langer mogelijk. Accounts waarin wordt opgeroepen mensen lastig te vallen worden getroffen door de banhammer.

Binnen de QAnon-gemeenschap veel gebruikte begrippen zullen in de toekomst niet meer te vinden zijn met behulp van de zoekfunctie van Twitter. Ook in ‘trending topics’ zal QAnon niet meer opduiken.

We’ve been clear that we will take strong enforcement action on behavior that has the potential to lead to offline harm. In line with this approach, this week we are taking further action on so-called ‘QAnon’ activity across the service. — Twitter Safety (@TwitterSafety) July 22, 2020

We will permanently suspend accounts Tweeting about these topics that we know are engaged in violations of our multi-account policy, coordinating abuse around individual victims, or are attempting to evade a previous suspension — something we’ve seen more of in recent weeks. — Twitter Safety (@TwitterSafety) July 22, 2020

In addition, we will: 1⃣ No longer serve content and accounts associated with QAnon in Trends and recommendations

2⃣ Work to ensure we’re not highlighting this activity in search and conversations

3⃣ Block URLs associated with QAnon from being shared on Twitter — Twitter Safety (@TwitterSafety) July 22, 2020

QAnon is een volstrekt geschifte complottheorie, afkomstig uit extreemrechtse hoek. De aanhangers denken dat Donald Trump in het geheim een oorlog voert tegen een ‘Cabal’ (ook ‘deep state’) van Democraten en pedofielen. Die wereldwijde elite vormt een geheime schaduwregering die achter de schermen samenzweert tegen de mensheid. Het is allemaal te geschift voor woorden, maar binnen de Republikeinse Partij is de theorie behoorlijk populair. Diverse QAnon-aanhangers zijn er in geslaagd Republikeinse voorverkiezingen te winnen. De FBI noemde QAnon vorig jaar expliciet een gevaarlijke complottheorie die tot terroristische aanslagen zou kunnen leiden, maar dat is binnen de GOP dus geen disqualifier meer.

Voor de QAnon fanclub is dit een zware klap, omdat het coördineren van campagnes moeilijk – zo niet onmogelijk – wordt. Tot overmaat van ramp werd vandaag bekend dat ook Facebook nadenkt over maatregelen tegen QAnon. Mochten Facebook en Youtube het voorbeeld van Twitter volgen – en dat lijkt er dik in te zitten – dan rest de QAnons weinig anders dan de overstap te maken naar derderangs alternatieven als gab en parler. Omdat moderne complottheorieën voor hun verspreiding vrijwel volledig afhankelijk zijn van sociale media, zou dat weleens het einde van deze specifieke ‘theorie’ kunnen betekenen. Hoeveel zoden dat aan de dijk zet is een tweede: ongetwijfeld duikt er binnen de kortste keren een nieuw volkomen krankjorem verhaal op, waarop het hele circus op herhaling gaat.

Uitgelichte afbeelding: QAnon-gek in New Hampshire – By Marc Nozell from Merrimack, New Hampshire, USA – QAnon vendor, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81524438