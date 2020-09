Overgrote meerderheid Republikeinen gelooft in extreemrechtse QAnon-complottheorie

Een derde van alle Republikeinen denkt dat de QAnon-complottheorie ‘grotendeels’ op waarheid berust. Nog eens een kwart denkt dat de theorie deels waar is. Slechts 13% denkt dat de theorie onzinnig is.

QAnon is een volslagen krankzinnige extreemrechtse fantasie over een complot van de ‘deep state’ tegen Donald Trump. Volgens de ‘QAnons’ voert Trump een geheime oorlog tegen een elite van pedofiele, kannibalistische satanaanbidders. En ja: dat is letterlijk wat de aanhang gelooft. Laat alle hoop voor deze mensen maar varen.

Democraten zijn – zoals te verwachten viel – een stuk minder dom dan Republikeinen, al is ook daar ruim een kwart van de kiezers reddeloos verloren: 72% van de Democratische kiezers denkt dat de theorie nergens op slaat.

Trump – altijd bereid het krankzinnigste deel van de bevolking te mobiliseren – heeft zich recentelijk lovend uitgelaten over de QAnon-aanhang:

QAnon blijft niet beperkt tot internet. In de VS hebben we inmiddels zwaar bewapende extreemrechtse milities die aan de grens met Mexico jacht maken op ‘kindersmokkelaars’ en ‘child sex camps’. Leden van zo’n militie bestormden zelfs een onderkomen voor dak- en thuislozen, op zoek naar misbruikte kinderen. We kid you not.

